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В Астрахани во время оккультного обряда убили мужчину

ТАССиещё 1
24 минуты назад
Следователи в Астрахани возбудили уголовное дело в отношении жителя Красноярского края, его подозревают в убийстве, которое было совершено во время оккультного ритуала. Об этом сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК России по Астраханской области.
Мужчину убили во время оккультного обряда в Астрахани
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Красноярского края, подозреваемого в убийстве ранее пропавшего местного жителя 1987 года рождения (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - сообщили в пресс-службе.
Предварительно установлено, что местный житель хотел восстановить отношения с супругой и прибегнул к оккультному ритуалу. За помощью он обратился к знакомому из Красноярского края, который в это время находился в Астрахани.
Вечером 26 апреля во время проведения ритуала между мужчинами возникла ссора. Подозреваемый несколько раз ударил астраханца топором в область головы и шеи и скрылся с места преступления.
"В настоящее время подозреваемый задержан, установлено, что ранее он был объявлен в федеральный розыск правоохранительными органами Красноярского края по подозрению в мошенничестве, решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавили в пресс-службе.
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