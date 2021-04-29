Мужчину убили во время оккультного обряда в Астрахани

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Красноярского края, подозреваемого в убийстве ранее пропавшего местного жителя 1987 года рождения (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - сообщили в пресс-службе.
"В настоящее время подозреваемый задержан, установлено, что ранее он был объявлен в федеральный розыск правоохранительными органами Красноярского края по подозрению в мошенничестве, решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавили в пресс-службе.