В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

На вокзале в Стамбуле нашли бомбу

Газета.Ru
25 минут назад
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что полиция обнаружила на автовокзале в Стамбуле взрывное устройство, сообщает Hurriyet.
На вокзале в Стамбуле нашли бомбу
Фото: ReutersReuters
По его словам, члены запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) привезли 5 кг взрывчатки. Устройство было обнаружено в автомобиле, его удалось обезвредить.
Он объяснил, что теракт был предотвращен в результате бдительности полиции и работы разведслужб. В результате операции задержаны два человека.
«Там были тысячи людей. Те кто заложил взрывчатку пойманы», — сказал Сойлу.
Ранее вооруженные силы Турции начали новую операцию «Коготь тигра» против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории иракского региона Хафтанин. В операции примут участие авиация, вертолеты T129 ATAK и ударные беспилотники.
Происшествия,Сулейман Сойлу,Рабочая партия Курдистана,Hurriyet Daily News,Стамбул,Турция,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители