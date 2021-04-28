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Стычка между полицейскими и рабочими под Ростовом попала на видео

Юрий Столбов
33 минуты назад
Закрытие трех крупных рынков в Ростовской области спровоцировало стычки между работниками розничной торговли и сотрудниками полиции. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал Baza.
Правоохранители заблокировали входы и выходы на территорию торговых точек, после чего предложили предпринимателям продолжить свою деятельность в других местах, однако это предложение устроило не всех. Недовольные работники вышли на массовый митинг и потребовали пропустить их на рабочие места. Как видно на кадрах ролика, возмущенные торговцы пытались самостоятельно убрать бетонные ограждения и конфликтовали с полицейскими. Они также попытались оттеснить схватившихся за оружие силовиков и проникнуть в торговые ряды.
Происшествия,Общество,Видео,Ростовская Область,
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