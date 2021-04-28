Россиянин взял жену в заложницы в магазине

В Новосибирске
фитнес-тренер взял в заложницы бывшую жену и удерживал ее в магазине бытовой химии, угрожая ножом.
Фото: соцсети/КПсоцсети/КП
Как пишет
«Комсомольская правда», инцидент произошел на Морском проспекте в Советском районе Новосибирска. 34-летний мужчина ворвался в магазин косметики и бытовой химии, где работала продавцом его бывшая жена.
Он взял женщину в заложницы и угрожал ей ножом. Вторая продавщица успела нажать тревожную кнопку, и через некоторое время на место прибыли сотрудники Росгвардии
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К этому времени экс-супруг успел нанести женщине несколько порезов. На просьбы отпустить ее он не реагировал.
Пока правоохранители вели переговоры с налетчиком, женщине удалось вырваться, и только тогда росгвардейцы решились скрутить фитнес-тренера.
Пострадавшую женщину доставили в больницу, у нее диагностированы колото-резаное ранение бедра, предплечья и скальпированная рана левой кисти.
Нападавший задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как писал «Рамблер», ранее в Башкирии ревнивый муж зарезал бывшую жену в детском саду, где она работала воспитательницей. Родственники погибшей рассказали, что это была не первая попытка убийства. Ранее мужчина гонялся за бывшей супругой с ножом по поселку, но тогда ей удалось убежать. Позже женщина обратилась в полицию, но там не захотели открывать дело. «В полиции сказали: убьет — приходи. Потом будем решать», - рассказал брат погибшей.