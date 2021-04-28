Россиянин взял жену в заложницы в магазине

К этому времени экс-супруг успел нанести женщине несколько порезов. На просьбы отпустить ее он не реагировал.

Как писал «Рамблер», ранее в Башкирии ревнивый муж зарезал бывшую жену в детском саду, где она работала воспитательницей. Родственники погибшей рассказали, что это была не первая попытка убийства. Ранее мужчина гонялся за бывшей супругой с ножом по поселку, но тогда ей удалось убежать. Позже женщина обратилась в полицию, но там не захотели открывать дело. «В полиции сказали: убьет — приходи. Потом будем решать», - рассказал брат погибшей.