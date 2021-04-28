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В Перми офицеру Росгвардии дали 14 лет за изнасилование ребенка

Ura.Ru
37 минут назад
Пермский гарнизонный военный суд огласил приговор офицеру Росгвардейцу за изнасилование ребенка. Он приговорен к 14 годам колонии строгого режима, сообщили URA.RU в суде.
Росгвардейца приговорили к 14 годам за изнасилование
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 20 тыс рублей, и лишением воинского звания „лейтенант“», — сообщили в суде.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.
Преступление было совершено в августе 2020 года в Орджоникидзевском районе города. Служащий Росгвардии изнасиловал несовершеннолетнего в одном из домов частного сектора во время своего отпуска. Службу он проходил на Дальнем Востоке. Ранее сообщалось, что гособвинитель просил суд приговорить обвиняемого к 20 годам лишения свободы.
Происшествия,Росгвардия,ФСИН,Пермь,
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