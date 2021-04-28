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В жилом доме Петербурга произошел взрыв газа

Елена Прошина
1 час назад
В жилом доме на Морской набережной в Петербурге произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает «Фонтанка».
Это случилось 13 апреля в 11:00. По предварительным данным, причиной стала разгерметизация газового туристического баллона для горелки объемом 300 мл.
В результате выбито окно в квартире на десятом этаже, а также произошел пожар.
Информации о пострадавших нет. На месте проводят следственные действия.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в следствие пожара в Петербурге умер ребенок. В этом обвинили его отца. Там в горящей квартире оказались две маленькие девочки ( 2 и 4 года), оставленные без присмотра. Обеих без сознания вынесли на руках пожарные. Младшая погибла, старшая до сих пор в больнице в тяжелом состоянии.
Происшествия,Видео,Санкт-Петербург,
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