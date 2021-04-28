Ранее «Рамблер» сообщал, что в следствие пожара в Петербурге умер ребенок. В этом обвинили его отца. Там в горящей квартире оказались две маленькие девочки ( 2 и 4 года), оставленные без присмотра. Обеих без сознания вынесли на руках пожарные. Младшая погибла, старшая до сих пор в больнице в тяжелом состоянии.