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Вооруженный ножом мужчина напал на детский сад в Китае

Елена Прошина
1 час назад
В Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР неизвестный устроил нападение на детский сад. Как сообщает портал Pengpai, пострадали 18 человек.
Вооруженный ножом мужчина напал на детский сад в Китае
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Мужчина напал на детей и воспитателей с ножом. Двое детей получили тяжелые ранения. На место происшествия прибыла полиция, нападавший задержан. Пострадавших госпитализировали. Следствие выясняет мотивы нападения и детали ЧП.
Ранее «Рамблер» писал о драке в Бурятии. Там, по версии следствия, двое подозреваемых пришли в гости к односельчанину, где компания начала распивать спиртное. Во время застолья хозяин пожаловался гостям на соседа, с которым у него ране произошел конфликт.
Пьяные молодые люди, вместе с несовершеннолетним сыном хозяина, отправились пенсионеру на разборки. Они ворвались к нему в дом, вывели на улицу и стали избивать. После чего отрезали ему ухо. Подозреваемые бросили избитого пенсионера во дворе и вернулись к его соседу, где продолжили распивать алкоголь.
Утром подросток взял канистру с бензином и опять отправился к побитому соседу. Пенсионер к тому времени дополз до кровати и лежал на ней. Подросток разлил горючее по полу, поджег его и скрылся.
Происшествия,Китай,
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