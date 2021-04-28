Вооруженный ножом мужчина напал на детский сад в Китае

В Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР неизвестный устроил нападение на детский сад. Как сообщает портал Pengpai, пострадали 18 человек.

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Мужчина напал на детей и воспитателей с ножом. Двое детей получили тяжелые ранения. На место происшествия прибыла полиция, нападавший задержан. Пострадавших госпитализировали. Следствие выясняет мотивы нападения и детали ЧП.

Ранее «Рамблер» писал о драке в Бурятии. Там, по версии следствия, двое подозреваемых пришли в гости к односельчанину, где компания начала распивать спиртное. Во время застолья хозяин пожаловался гостям на соседа, с которым у него ране произошел конфликт.

Пьяные молодые люди, вместе с несовершеннолетним сыном хозяина, отправились пенсионеру на разборки. Они ворвались к нему в дом, вывели на улицу и стали избивать. После чего отрезали ему ухо. Подозреваемые бросили избитого пенсионера во дворе и вернулись к его соседу, где продолжили распивать алкоголь.