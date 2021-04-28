Воспитанники и работники детского сада в китайском городе Бэйлю, расположенном в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, подверглись нападению неизвестного мужчины. Соответствующее видео появилось в Сети.
Злоумышленник ворвался в детское дошкольное учреждение с ножом и стал наносить удары по малышам. В результате жесткого нападения пострадали 16 детей и двое воспитателей.
Сейчас на месте происшествия работают китайские правоохранители. Им предстоит выяснить все обстоятельства и причину произошедшего.