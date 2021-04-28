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Владельца ресторана «Пушкинъ» госпитализировали

Елена Прошина
40 минут назад
Владелец ресторана «Пушкинъ» попал в больницу. Как сообщает Telegram-канал Mash, у Андрея Деллоса нашли коронавирус.
Владельца ресторана «Пушкинъ» госпитализировали
Фото: соцсетисоцсети
Ранее 68-летний владелец элитного ресторана контактировал со своей женой, больной ковидом. После этого у него поднялась температура до 38 градусов, заболела голова и начался сильный кашель.
Деллос обратился к врачам, которые подтвердили у него наличие коронавируса. По результатам КТ у мужчины прогрессирует дыхательная недостаточность.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве начала ухудшаться. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в связи с этим особого внимания заслуживает предложение московского бизнеса о стимулировании вакцинации среди пожилых людей при помощи дополнительные скидок в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, которые подключатся к этой программе.
Происшествия,Андрей Деллос,Сергей Собянин,
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