Владельца ресторана «Пушкинъ» госпитализировали

Владелец ресторана «Пушкинъ» попал в больницу. Как сообщает Telegram-канал Mash, у Андрея Деллоса
нашли коронавирус.
Ранее 68-летний владелец элитного ресторана контактировал со своей женой, больной ковидом. После этого у него поднялась температура до 38 градусов, заболела голова и начался сильный кашель.
Деллос обратился к врачам, которые подтвердили у него наличие коронавируса. По результатам КТ у мужчины прогрессирует дыхательная недостаточность.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве начала ухудшаться. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин
.
По его словам, в связи с этим особого внимания заслуживает предложение московского бизнеса о стимулировании вакцинации среди пожилых людей при помощи дополнительные скидок в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, которые подключатся к этой программе.