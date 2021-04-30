1,3 млн украла у пенсионерки сиделка в Москве

В столице сиделка похитила деньги и ювелирные украшения у пенсионерки, которая не может передвигаться. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.
Как пояснили в ведомстве, 29 апреля в столичную полицию поступил материал проверки по заявлению женщины 1944 года рождения, инвалида I группы.
«У пожилой женщины возникла необходимость выдать сиделке доверенность на получение пенсии с банковской карты. Однако после того, как сиделка перестала работать, на банковской карте пенсионерки осталось всего 74 руб. Со слов заявительницы, сиделка сняла с ее счета в общей сложности 1,3 млн руб. Также, по ее словам, сиделка похитила фамильное кольцо золотое с изумрудом в пять карат и два обручальных кольца, цепочку и золотой крест», - сказали в столичном главке.
По данному факту проводится проверка, полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.