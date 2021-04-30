В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Сиделка в Москве украла у пенсионерки 1,3 млн руб. и фамильное золотое кольцо с изумрудом

Агентство «Москва»иещё 2
52 минуты назад
В столице сиделка похитила деньги и ювелирные украшения у пенсионерки, которая не может передвигаться. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.
1,3 млн украла у пенсионерки сиделка в Москве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как пояснили в ведомстве, 29 апреля в столичную полицию поступил материал проверки по заявлению женщины 1944 года рождения, инвалида I группы.
«У пожилой женщины возникла необходимость выдать сиделке доверенность на получение пенсии с банковской карты. Однако после того, как сиделка перестала работать, на банковской карте пенсионерки осталось всего 74 руб. Со слов заявительницы, сиделка сняла с ее счета в общей сложности 1,3 млн руб. Также, по ее словам, сиделка похитила фамильное кольцо золотое с изумрудом в пять карат и два обручальных кольца, цепочку и золотой крест», - сказали в столичном главке.
По данному факту проводится проверка, полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
Происшествия,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители