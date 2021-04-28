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Опубликовано видео укуса москвича Пауком-птицеедом

Александр Кузьмин
1 час назад
Инцидент произошел, когда пострадавший, чистил клетку членистоногого. Многие СМИ писали, что укус пришёлся на «место ниже пояса», но Москвич рассказал каналу «360», куда на самом деле его укусил паук.
«Меня правда укусил паук — за руку, за запястье. Типичная история. Не туда, куда пишут», — посмеялся над историей мужчина.
Он пояснил, что птицеед Poecilotheria Regalis упал с руки: видимо, испугался и поэтому напал. Мужчин вызвал домой скорую помощь. Приехавшие на вызов врачи диагноcтировали у него химический ожог и посоветовали лечь в больницу. Хозяин паука отказался от госпитализации.
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