Опубликовано видео укуса москвича Пауком-птицеедом

Инцидент произошел, когда пострадавший, чистил клетку членистоногого. Многие СМИ писали, что укус пришёлся на «место ниже пояса», но Москвич рассказал каналу «360», куда на самом деле его укусил паук.

«Меня правда укусил паук — за руку, за запястье. Типичная история. Не туда, куда пишут», — посмеялся над историей мужчина.