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Загоревшийся в руках аккумулятор телефона сняли на видео

Александр Кузьмин
2 часа назад
В одном из кафе быстрого питания Новосибирска в руках у подростка загорелся аккумулятор телефона. Инцидент произошёл 26 апреля. Видео опубликовано в социальных сетях.
На кадрах видно, как дымящийся аккумулятор телефона лежал на столе заведения. Судя по видео, посетителей случившееся не смутило: они спокойно сидели на своих местах и ели. Один из очевидцев рассказал о подробностях происшествия.
«Вчера мы с другом пришли в кафе на Красном проспекте. Там к нам подошли трое подростков и предложили, чтобы мы купили у них телефон за 500 рублей. Мы отказались, так как посчитали такое предложение невыгодным: было заметно, что устройство непригодно для использования. После того, как мы отказались, один из подростков стал демонстративно ломать телефон. Затем достал аккумулятор и стал его гнуть. Из-за этого батарейка вспыхнула. Появилось задымление, и сработала пожарная сигнализация» — рассказал очевидец.
Возгорание потушили охранники заведения. По словам Виталия, в этом кафе регулярно случаются инциденты: инициаторы многих из них - подростки.
Происшествия,Видео,Новосибирск,
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