«Вчера мы с другом пришли в кафе на Красном проспекте. Там к нам подошли трое подростков и предложили, чтобы мы купили у них телефон за 500 рублей. Мы отказались, так как посчитали такое предложение невыгодным: было заметно, что устройство непригодно для использования. После того, как мы отказались, один из подростков стал демонстративно ломать телефон. Затем достал аккумулятор и стал его гнуть. Из-за этого батарейка вспыхнула. Появилось задымление, и сработала пожарная сигнализация» — рассказал очевидец.