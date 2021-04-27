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Прыгающих с крыши детей в Воронеже сняли на видео

Юрий Столбов
37 минут назад
Жители Воронежа сняли на видео небезопасное развлечение детей в Коминтерновском районе: девочки-подростки прыгали с крыши небольшого строения высотой около двух этажей.
Ролик не остался без внимания полиции.
Происшествия,Видео,
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