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Разборку рязанских водителей с битьем стекла показали на видео

Юрий Столбов
36 минут назад
В группе «Рязань» в соцсети «ВКонтакте» опубликовано видео конфликта двух водителей, в результате которого один из них разбивает стекло автомобиля оппонента.
По утверждению автора ролика, конфликт начался из-за того, что один из водителей подрезал другого.
По сообщению пользователей соцсети, в поврежденном автомобиле находились две девушки, одна из которых беременна.
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