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ФСБ задержала нижегородцев, создавших «всероссийский наркомагазин»

ИА Regnum
1 час назад
Сотрудники управления ФСБ по Нижегородской области задержали создателей «всероссийского наркомагазина», продававшего кокаин, метадон и амфетамин в 17 регионах России, пишут нижегородские СМИ.
ФСБ задержала создателей «всероссийского наркомагазина»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Злоумышленники занимались распространением запрещенных препаратов через собственную курьерскую сеть, а заказы на поставку наркотиков через интернет получали нанятые ими «администраторы».
Отмечается, что организаторов нелегального бизнеса удалось взять с поличным — силовики обнаружили и изъяли у них 4 килограмма наркотиков.
Происшествия,ФСБ,Нижегородская Область,Россия,
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