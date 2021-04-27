Смерть в прямом эфире: блогер Reeflay получил срок

Блогера признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть его девушки Валентины, которая умерла после того, как он избил ее и выгнал голой на мороз.

Как сообщал «Рамблер», трагедия произошла 2 декабря. Блогер Стас Решетников показал смерть подруги в прямом эфире. В стрим попал момент, когда он тащил девушку по полу комнаты. Валентина в этот момент находилась без сознания. Решетников попытался привести ее в чувство, затем переложил на диван, позвонил знакомому и попросил вызвать «скорую помощь». При этом блогер не прекращал вести прямой эфир. Согласно экспертизе, Валентина умерла от кровоизлияния в мозг и общей интоксикации организма.