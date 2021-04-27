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Смерть в прямом эфире: блогер Reeflay получил срок

Вероника Полынина
37 минут назад
Раменский суд Подмосковья приговорил блогера Станислава Решетникова (Reeflay) к 6 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Блогера признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть его девушки Валентины, которая умерла после того, как он избил ее и выгнал голой на мороз.
Блогер признал вину и раскаялся в содеянном. Во время оглашения приговора он расплакался.
Как сообщал «Рамблер», трагедия произошла 2 декабря. Блогер Стас Решетников показал смерть подруги в прямом эфире. В стрим попал момент, когда он тащил девушку по полу комнаты. Валентина в этот момент находилась без сознания. Решетников попытался привести ее в чувство, затем переложил на диван, позвонил знакомому и попросил вызвать «скорую помощь». При этом блогер не прекращал вести прямой эфир. Согласно экспертизе, Валентина умерла от кровоизлияния в мозг и общей интоксикации организма.
Происшествия,Видео,ФСИН,Московская Область,
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