Мужчина ударил ножом подростка в метро Москвы

По данным следствия, инцидент произошёл 26 апреля на платформе станции. Между 16-летним юношей и пьяным мужчиной разгорелся конфликт, из-за чего последний набросился на подростка с ножом. Злоумышленник ранил его в область шеи и грудной клетки, при этом юноша оказал ему достойное сопротивление.