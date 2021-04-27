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Пьяный мужчина попытался зарезать подростка в метро Москвы

News.ru
33 минуты назад
В столичном метро на станции «Боровицкая» пьяный мужчина ранил подростка ножом. Правоохранители возбудили уголовное дело по покушении на убийство, пишет РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.
Мужчина ударил ножом подростка в метро Москвы
Фото: ТАССТАСС
По данным следствия, инцидент произошёл 26 апреля на платформе станции. Между 16-летним юношей и пьяным мужчиной разгорелся конфликт, из-за чего последний набросился на подростка с ножом. Злоумышленник ранил его в область шеи и грудной клетки, при этом юноша оказал ему достойное сопротивление.
На данный момент подросток находится в больнице. О его состоянии ничего неизвестно.
По подозрению в совершении преступления задержан 63-летний уроженец Вологодской области без определённого места жительства, ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления, — уточнила Иванова.
В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Ранее полиция в Петербурге задержала 28-летнюю женщину по подозрению в нападении на своего девятилетнего сына.
Происшествия,Юлия Иванова,СКР,РИА Новости,Москва,
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