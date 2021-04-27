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Неизвестные сожгли дом основателя PornHub

Елена Прошина
14 минут назад
В Монреале неизвестные подожгли дом основателя PornHub Фераса Антуна. Об этом пишет Lenta.ru.
Неизвестные сожгли дом основателя PornHub
Фото: Zuma/ТАССZuma/ТАСС
Пожар случился на участке площадью 1,4 акра. На нем велось строительство дома. По информации полицейских, двое неизвестных пробрались внутрь и устроили поджог. Вскоре на место происшествия прибыли пожарные. Около 80 сотрудников боролись с огнем на протяжении трех часов, однако дом полностью выгорел. По словам очевидцев, пламя достигало в высоту 50 метров.
Полиция расценила произошедшее как поджог, за расследование дела взялось соответствующее подразделение. На данный момент злоумышленники находятся в розыске. Антун выразил благодарность за то, что его семья и соседи оказались в безопасности, однако отказался от дальнейших комментариев «из-за уважения к продолжающемуся расследованию».
Ранее владелец дома выставил недостроенное владение на продажу. Он просил за него 19,8 миллиона долларов (более 1,4 миллиарда рублей).
Происшествия,Lenta.ru,Монреаль,
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