Неизвестные сожгли дом основателя PornHub

Монреале неизвестные подожгли дом основателя PornHub Фераса Антуна. Об этом пишет Lenta.ru

Фото: Zuma/ТАСС Zuma/ТАСС

Пожар случился на участке площадью 1,4 акра. На нем велось строительство дома. По информации полицейских, двое неизвестных пробрались внутрь и устроили поджог. Вскоре на место происшествия прибыли пожарные. Около 80 сотрудников боролись с огнем на протяжении трех часов, однако дом полностью выгорел. По словам очевидцев, пламя достигало в высоту 50 метров.

Полиция расценила произошедшее как поджог, за расследование дела взялось соответствующее подразделение. На данный момент злоумышленники находятся в розыске. Антун выразил благодарность за то, что его семья и соседи оказались в безопасности, однако отказался от дальнейших комментариев «из-за уважения к продолжающемуся расследованию».