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В квартире россиянина произошел взрыв во время обыска силовиков

Елена Прошина
1 час назад
В Казани на улице Батыршина произошел взрыв. Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент случился во время обыска по делу о хранении взрывчатых веществ.
В квартире россиянина произошел взрыв во время обыска силовиков
Фото: ТАССТАСС
«В 6 утра к жильцу из квартиры на втором этаже пришли силовики. Им сообщили, что мужчина изготавливает бомбы. Обыск проводили оперативники с кинологами», - сообщили на канале.
В квартире у мужчины нашли гильзы, провода, фитили и порох. Хозяин жилища объяснил это тем, что делает пиротехнику. Во время описи предметов раздался взрыв и начался пожар. Никто из находившихся в квартире не пострадал.
Ранее «Рамблер» опубликовал видео после взрыва в Нижегородской области. Взрыв газа произошел в трехэтажном жилом доме на улице Новоселова в селе Маргуша. Стало известно о семи пострадавших. Из-под завалов спасли грудного ребенка.
Происшествия,Казань,
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