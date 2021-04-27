В квартире россиянина произошел взрыв во время обыска силовиков

«В 6 утра к жильцу из квартиры на втором этаже пришли силовики. Им сообщили, что мужчина изготавливает бомбы. Обыск проводили оперативники с кинологами», - сообщили на канале.
В квартире у мужчины нашли гильзы, провода, фитили и порох. Хозяин жилища объяснил это тем, что делает пиротехнику. Во время описи предметов раздался взрыв и начался пожар. Никто из находившихся в квартире не пострадал.
Ранее «Рамблер» опубликовал видео после взрыва в Нижегородской области. Взрыв газа произошел в трехэтажном жилом доме на улице Новоселова в селе Маргуша. Стало известно о семи пострадавших. Из-под завалов спасли грудного ребенка.