Грозит 15 лет: россиянка продавала порно со своими детьми

Жительница Нижнего Новгорода продавала в сети интимные снимки двух своих детей. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет «Комсомольская правда».

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По словам источника, 33-летняя жительница города была поймана за распространение порнографии. Выяснилось, что в порно она снимала своих детей - 12-летнего сына и 11-летнюю дочь.

«Правда, точное время, когда именно все это происходило, пока не установлено - так что, возможно, тогда ребята были еще младше», - пояснил он.

Правоохранитель отметил, что свою вину женщина признала, ей грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело возбуждено по статье «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов» УК России.