Грозит 15 лет: россиянка продавала порно со своими детьми

Жительница Нижнего Новгорода продавала в сети интимные снимки двух своих детей. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет
«Комсомольская правда».
По словам источника, 33-летняя жительница города была поймана за распространение порнографии. Выяснилось, что в порно она снимала своих детей - 12-летнего сына и 11-летнюю дочь.
«Правда, точное время, когда именно все это происходило, пока не установлено - так что, возможно, тогда ребята были еще младше», - пояснил он.
Правоохранитель отметил, что свою вину женщина признала, ей грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело возбуждено по статье «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов» УК России.
«Рамблер» писал, что ранее в Химках правоохранители задержали 22-летнюю местную жительницу, которая в соцсетях продала видеоролик с элементами детской порнографии. На видео, по словам полицейских, были две маленькие дочери задержанной (8 лет и 4 года), которая на камеру совершила с ними «насильственные действия сексуального характера». Возбуждено уголовное дело.