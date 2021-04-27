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Россиянин прикинулся полицейским и выкрал друга из отдела МВД

Артём Кульша
54 минуты назад
Житель Ростовской области выкрал знакомого из отдела полиции. Об этом сообщает телеграм-канал «База.
Россиянин прикинулся полицейским и выкрал друга из отдела МВД
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Некоторое время назад в городе Каменск-Шахтинский по подозрению в вымогательстве был задержан Ашот Мовсисян. Он был помещен в отдел МВД по вопросам миграции дожидаться экстрадиции на родину.
На днях в отдел пришел бородатый мужчина в полицейской форме. Он представился оперативником из управления внутренних дел по Краснодарскому краю и потребовал передать ему Мовсисяна для отработки оперативных действий.
Он не предъявил никаких документов, однако сотрудница отдела, с которой он общался, выполнила его требование. Несколько часов спустя в отделе по вопросам миграции осознали ошибку. Вскоре после этого Мовсисян и его знакомый были задержаны.
В марте, как сообщал «Рамблер», стало известно о задержании во Владикавказе 35-летнего мужчины, который познакомился на сайте знакомств с 50-летней жительницей Омска, представился полковником спецназа и в течение года под различными предлогами выманил у нее около двух миллионов рублей. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Происшествия,МВД,Ростовская Область,Каменск-Шахтинский,
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