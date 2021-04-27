Россиянин прикинулся полицейским и выкрал друга из отдела МВД

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Некоторое время назад в городе Каменск-Шахтинский по подозрению в вымогательстве был задержан Ашот Мовсисян. Он был помещен в отдел МВД по вопросам миграции дожидаться экстрадиции на родину.

На днях в отдел пришел бородатый мужчина в полицейской форме. Он представился оперативником из управления внутренних дел по Краснодарскому краю и потребовал передать ему Мовсисяна для отработки оперативных действий.

Он не предъявил никаких документов, однако сотрудница отдела, с которой он общался, выполнила его требование. Несколько часов спустя в отделе по вопросам миграции осознали ошибку. Вскоре после этого Мовсисян и его знакомый были задержаны.