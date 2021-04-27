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Девушка умерла во время прогулки по центру Москвы

News.ruиещё 1
1 час назад
В Москве во время прогулки по Манежной площади умерла 18-летняя девушка. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Девушка умерла во время прогулки по центру Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным телеканала, 26 апреля девушка гуляла по площади со своей матерью и внезапно почувствовала себя плохо. Вызванные на место происшествия медики не сумели спасти ей жизнь. Она скончалась в машине скорой помощи.
Умершая была уроженкой Башкирии. Она страдала от неизлечимого заболевания, уточняет телеканал.
В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.
Ранее сообщалось, что беременная пятым ребёнком звезда Instagram Эмили Митчелл внезапно умерла во время завтрака. Женщина неожиданно потеряла сознание, вызванные на место медики пытались привести её в чувство, но безуспешно. Причина смерти блогера пока не установлена.
Происшествия,Москва,
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