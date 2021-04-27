Девушка умерла во время прогулки по центру Москвы

Москве во время прогулки по Манежной площади умерла 18-летняя девушка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, 26 апреля девушка гуляла по площади со своей матерью и внезапно почувствовала себя плохо. Вызванные на место происшествия медики не сумели спасти ей жизнь. Она скончалась в машине скорой помощи.

Умершая была уроженкой Башкирии. Она страдала от неизлечимого заболевания, уточняет телеканал.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.