Мосгорсуд приостановил деятельность ФБК

Решение суда означает, что до окончания рассмотрения иска столичной прокуратуры ФБК, ФЗПГ и "Штабам Навального" запрещено размещать материалы в интернете, организовывать митинги и участвовать в выборах и референдумах. Им также запрещено пользоваться банковскими счетами и переводами за исключением случаев уплаты штрафов, налогов и возмещения убытков от своей деятельности. В случае нарушения этих запретов сотрудники фондов и штабов могут быть привлечены к административной ответственности и оштрафованы.