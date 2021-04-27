Мосгорсуд приостановил деятельность ФБК

Решение суда означает, что до окончания рассмотрения иска столичной прокуратуры ФБК, ФЗПГ и "Штабам Навального" запрещено размещать материалы в интернете, организовывать митинги и участвовать в выборах и референдумах. Им также запрещено пользоваться банковскими счетами и переводами за исключением случаев уплаты штрафов, налогов и возмещения убытков от своей деятельности. В случае нарушения этих запретов сотрудники фондов и штабов могут быть привлечены к административной ответственности и оштрафованы.
В минувший понедельник в Мосгорсуде прошло предварительное заседание по вопросу признания ФБК, ФЗПГ и общественного движения "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, оно продолжится 29 апреля. По его итогам либо будет назначена дата рассмотрения иска прокуратуры
по существу, либо его вернут в надзорное ведомство для устранения нарушений.
В московской прокуратуре полагают, что эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции". Кроме того, прокуратура считает, что этими структурами осуществляется деятельность на территории РФ иностранных и международных организаций, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.