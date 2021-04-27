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Мосгорсуд приостановил деятельность ФБК

ТАСС
26 минут назад
Мосгорсуд наложил запреты на действия сотрудников Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (признаны в РФ НКО-иноагентами) до решения вопроса о признании этих организаций экстремистскими. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Мосгорсуд приостановил деятельность ФБК
Фото: ТАССТАСС
"Судьей Московского городского суда рассмотрено ходатайство истца о принятии мер предварительной защиты. Судьей вынесено определение о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении некоммерческих организаций ФБК и ФЗПГ", - сказали в суде, уточнив, что перечень запретов они не приводят, поскольку дело рассматривается в закрытом режиме. "Определение не подлежит публикации. Его копии направляются судом в адрес сторон", - добавили в суде.
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Решение суда означает, что до окончания рассмотрения иска столичной прокуратуры ФБК, ФЗПГ и "Штабам Навального" запрещено размещать материалы в интернете, организовывать митинги и участвовать в выборах и референдумах. Им также запрещено пользоваться банковскими счетами и переводами за исключением случаев уплаты штрафов, налогов и возмещения убытков от своей деятельности. В случае нарушения этих запретов сотрудники фондов и штабов могут быть привлечены к административной ответственности и оштрафованы.
В минувший понедельник в Мосгорсуде прошло предварительное заседание по вопросу признания ФБК, ФЗПГ и общественного движения "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, оно продолжится 29 апреля. По его итогам либо будет назначена дата рассмотрения иска прокуратуры по существу, либо его вернут в надзорное ведомство для устранения нарушений.
В московской прокуратуре полагают, что эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции". Кроме того, прокуратура считает, что этими структурами осуществляется деятельность на территории РФ иностранных и международных организаций, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.
Фонд защиты прав граждан был создан как некоммерческая организация в мае 2019 года сторонниками Алексея Навального. ФБК был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2019 года, ФЗПГ - в декабре 2020 года.
Происшествия,Алексей Навальный,Фонд борьбы с коррупцией,Мосгорсуд,Генпрокуратура РФ,Россия,
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