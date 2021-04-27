В Техасе машина взорвалась на трассе. Происшествие зафиксировано на камеру видеорегистратора мимо проезжавшего автомобиля. Видео появилось в распоряжении Telegram-канала Mash.

Как сообщает источник, инцидент произошел на шоссе 114 недалеко от города Саутлейк. Стоящий на обочине трассы красный кабриолет внезапно взорвался на глазах у других участников дорожного движения.