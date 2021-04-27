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На Манежной площади умерла девушка

Мослента
1 час назад
Жительница Башкирии умерла на Манежной площади в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
На Манежной площади умерла девушка
Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»Александр Казаков / «Коммерсантъ»
По данным телеканала, в понедельник, 26 апреля, 18-летняя девушка гуляла по центру столицы с матерью. Во время прогулки ей стало плохо. На место вызвали скорую помощь, однако медики не смогли спасти жизнь девушки.
Уточняется, что погибшая была неизлечимо больна. По факту случившегося началась проверка.
В марте сообщалось о смерти пожилой москвички в клинике, куда она пришла на лечение. 74-летней женщине стало плохо, врачи не смогли ее спасти.
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