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Под Петербургом найдена сумка с частями тела пропавшей женщины

Lenta.ru
58 минут назад
Под Петербургом в водоеме найдена сумка с частями тела пропавшей в 2017 году женщины. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Ленинградской области.
Под Петербургом нашли сумку с частями тела женщины
Фото: ТАССТАСС
26 апреля 2021 года в водоеме недалеко от станции Войбокало Кировского района была выловлена хозяйственная сумка, в которой находились фрагменты тела. На место происшествия выехали следователи, судебно-медицинский эксперт, сотрудники полиции и криминалисты. Они провели осмотр и назначили необходимые экспертизы.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. В ходе расследования было установлено, что останки могут принадлежать гражданке 1965 года рождения, которая пропала без вести в апреле 2017 года. К ее убийству может быть причастен мужчина 1991 года рождения. Он в настоящее время является обвиняемым по другому убийству, совершенном в Ростовской области.
Происшествия,Санкт-Петербург,
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