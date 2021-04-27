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Епифанцев объяснил, почему устроил драку на вечеринке экс-супруги

News.ru
1 час назад
Российский актёр Владимир Епифанцев в феврале 2021-го попал в нашумевшую историю: пытаясь защитить свою экс-супругу Анастасию Веденскую, артист подрался в одном из ресторанов Санкт-Петербурга и избил режиссёра Ростислава Мусаева. Свой поступок звезда объяснил в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».
Епифанцев объяснил, почему устроил драку на вечеринке экс-супруги
Фото: vladimirepifantsev69/instagram.comvladimirepifantsev69/instagram.com
Анастасия [Веденская] приехала на премьеру картины [«Дочь тьмы»] в Питер. Так получилось, что она заселилась в ту же гостиницу, где я жил со своей девушкой Юлией. Хорошо, что я не ударил собеседницу Насти, кинувшую в неё бокал. Я не знал этих людей, думал, это хулиганы. Потом выяснилось, что это были друзья бывшей жены, а один из них — режиссёр, у которого она снималась. Потом всё закончилось, я перед всеми извинился, мы поговорили, — рассказал Епифанцев.
Режиссёр подрался с Епифанцевым в ночь на 11 февраля, когда отмечал премьеру фильма «Дочь тьмы». В картине играет бывшая супруга Епифанцева 36-летняя Анастасия Веденская. Конфликт возник, когда Веденская сказала какие-то нехорошие слова в адрес одного из своих коллег. Тогда девушка по имени Виктория бросила бокал, который попал в Веденскую. По словам Мусаева, у Анастасии пошла кровь, прибежал Епифанцев, который схватил Викторию за шею и «стал таскать». Режиссёр решил «переключить внимание на себя», после чего получил от актёра несколько ударов в лицо.
Происшествия,Анастасия Веденская,Владимир Епифанцев,Санкт-Петербург,
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