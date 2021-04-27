Епифанцев объяснил, почему устроил драку на вечеринке экс-супруги

Режиссёр подрался с Епифанцевым в ночь на 11 февраля, когда отмечал премьеру фильма «Дочь тьмы». В картине играет бывшая супруга Епифанцева 36-летняя Анастасия Веденская. Конфликт возник, когда Веденская сказала какие-то нехорошие слова в адрес одного из своих коллег. Тогда девушка по имени Виктория бросила бокал, который попал в Веденскую. По словам Мусаева, у Анастасии пошла кровь, прибежал Епифанцев, который схватил Викторию за шею и «стал таскать». Режиссёр решил «переключить внимание на себя», после чего получил от актёра несколько ударов в лицо.