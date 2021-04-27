У Светланы Светличной заподозрили инсульт

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную госпитализировали в клиническую больницу имени С.С. Юдина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиков.
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«Она находится у нас», - сказали в больнице.
Причины госпитализации официально не раскрываются и подробностей о ее самочувствии нет. По данным СМИ, у актрисы случился инсульт.
Светлане Светличной 80 лет. Она известна своими ролями в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Бриллиантовая рука", "Место встречи изменить нельзя" и других.
Ранее «Рамблер» писал, что актриса Елена Кондулайнен перестала выходить на связь с коллегами после перенесенного инсульта. По словам ее коллег, она не посещает Театр Луны, в котором она служит, при этом ей регулярно начисляют зарплату.