26 апреля управлявший мотоциклом мужчина грубо нарушил правила дорожного движения на улице Красных Партизан, двигаясь на красный сигнал светофора, и столкнулся с автомобилем. Момент жесткой аварии попал в объектив видеорегистратора, установленного в автомобиле очевидца. Запись публикует Telegram-канал Life SHOT.

Сообщается, что водитель двухколесного транспорта от полученных травм скончался на месте, его пассажир был доставлен в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившейся аварии.