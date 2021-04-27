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Момент смертельной аварии в Краснодаре с мотоциклистом попал на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад
В Краснодаре мотоциклист погиб в дорожно-транспортном происшествии.
26 апреля управлявший мотоциклом мужчина грубо нарушил правила дорожного движения на улице Красных Партизан, двигаясь на красный сигнал светофора, и столкнулся с автомобилем. Момент жесткой аварии попал в объектив видеорегистратора, установленного в автомобиле очевидца. Запись публикует Telegram-канал Life SHOT.
Сообщается, что водитель двухколесного транспорта от полученных травм скончался на месте, его пассажир был доставлен в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившейся аварии.
Происшествия,Видео,Краснодар,
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