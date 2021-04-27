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ДТП со сбитым подростком полицейским в Нижнем Новгороде попало на видео

Алевтина Жаркова
47 минут назад
В Нижнем Новгороде 16-летний подросток сбил сотрудника полиции и протащил его на капоте автомобиля. Кадры дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером 21 апреля на пересечении улиц Большой Покровской и Октябрьской, появились в Сети.
Как уточняется, полицейские заметили, что водитель легковой машины неуверенно управляет транспортным средством и попытались его остановить. Однако тот не подчинился требованиям инспектора и совершил на него наезд, а затем пытался скрыться от правоохранителей, «прокатив» одного из них на капоте.
После того как лихача удалось задержать, выяснилось, что им оказался 16-летний юноша. Транспортным средством он управлял без прав. Юному нарушителю в ближайшее время будет предъявлено обвинение.
Происшествия,Криминал,Видео,
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