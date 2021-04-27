В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Турист попал в Склиф после "погони" за россиянкой

Елена Прошина
24 минуты назад
В столице 42-летний турист из Германии, который отдыхал с россиянкой, спрыгнул с технического балкона отеля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Турист попал в Склиф после "погони" за россиянкой
Фото: ТАССТАСС
Мартин Вайнерт приехал из Германии и поселился в "Ритц-Карлтон" со своей спутницей, 27-летней Ольгой Хорошеевой утром 23 апреля. Вечером пара выпила алкоголь и начала бегать по этажам гостиницы, выбежав в итоге на крышу.
На утро, около 6 утра, немецкий турист спрыгнул с парапета 12 этажа на 10 этаж технического балкона. Он находится в Склифе с черепно-мозговой травмой, за его жизнь борются наши врачи.
Ранее «Рамблер» сообщал об открытии границ между Россией и Германией. Визовые центры пока что не работают, однако въехать на территорию страны можно к родственникам или имея вид на жительство.
Также всем пассажирам без исключения придется предъявить перевозчику документ, свидетельствующий об отсутствии COVID-19.
Происшествия,Германия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители