Турист попал в Склиф после "погони" за россиянкой

В столице 42-летний турист из Германии , который отдыхал с россиянкой, спрыгнул с технического балкона отеля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: ТАСС ТАСС

Мартин Вайнерт приехал из Германии и поселился в "Ритц-Карлтон" со своей спутницей, 27-летней Ольгой Хорошеевой утром 23 апреля. Вечером пара выпила алкоголь и начала бегать по этажам гостиницы, выбежав в итоге на крышу.

На утро, около 6 утра, немецкий турист спрыгнул с парапета 12 этажа на 10 этаж технического балкона. Он находится в Склифе с черепно-мозговой травмой, за его жизнь борются наши врачи.

Ранее «Рамблер» сообщал об открытии границ между Россией и Германией. Визовые центры пока что не работают, однако въехать на территорию страны можно к родственникам или имея вид на жительство.