Россиянина осудили за насилие над 25 девочками

Мужчине вменяются статьи 135 («Совершение развратных действий без применения насилия в отношении двух и более лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста»), 132 («Действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и 163 («Вымогательство») УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с 2016 по 2018 год обвиняемый в соцсети вел интимную переписку с 25 несовершеннолетними девочками из 21 региона страны. Мужчина отправлял им порнографические материалы, после уговоров получал от них обнаженные фотографии, а затем вымогал деньги, угрожая обнародовать их. Обвиняемый использовал разные аккаунты с вымышленными именами.