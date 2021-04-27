В Москве задержали членов использующих детей ОПГ

Полицейские задержали лидера и четырех членов преступной группы, совершавших с помощью девочек, не достигших 14-летнего возраста, кражи телефонов в московском метро. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В результате специальной операции сотрудниками полиции и спецподразделения Росгвардии задержан предполагаемый лидер организованной группы - 70-летний житель столицы, а также четверо его возможных соучастников - жители Москвы и Московской области. В ходе обысков по местам их проживания и на одном из рынков изъяты компьютерная техника, носители информации, более 1 300 аппаратов мобильной связи", - сообщила Волк.
По предварительной информации, криминальный бизнес был тщательно спланирован. Исполнителями краж были девочки моложе 14 лет (возраста привлечения к уголовной ответственности), они работали в парах. Дети присматривали пассажирок метро, которые на станциях общались по дорогим телефонам и затем убирали их в карманы верхней одежды. Одна из исполнителей отвлекала жертву и закрывала от окружающих вторую участницу, которая незаметно вытаскивала смартфон.
Другие члены группы занимались разблокировкой похищенной техники, уничтожением информации на мобильниках и их продажей на радиорынке. Полученную прибыль организатор распределял между участниками группы. Уже установлена причастность фигурантов к четырем эпизодам краж, ущерб от которых составил более 200 тыс. рублей. "У следователей имеются основания полагать, что участники группы могли совершить несколько десятков аналогичных преступлений. Полицейскими проводится работа по идентификации изъятой мобильной техники и установлению личностей предполагаемых потерпевших", - добавила Волк. Возбуждено уголовное дело о краже, трое подозреваемых арестованы, еще двух отправили под домашний арест.