В Москве задержали членов использующих детей ОПГ

Полицейские задержали лидера и четырех членов преступной группы, совершавших с помощью девочек, не достигших 14-летнего возраста, кражи телефонов в московском метро. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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"В результате специальной операции сотрудниками полиции и спецподразделения Росгвардии задержан предполагаемый лидер организованной группы - 70-летний житель столицы, а также четверо его возможных соучастников - жители Москвы и Московской области. В ходе обысков по местам их проживания и на одном из рынков изъяты компьютерная техника, носители информации, более 1 300 аппаратов мобильной связи", - сообщила Волк.

По предварительной информации, криминальный бизнес был тщательно спланирован. Исполнителями краж были девочки моложе 14 лет (возраста привлечения к уголовной ответственности), они работали в парах. Дети присматривали пассажирок метро, которые на станциях общались по дорогим телефонам и затем убирали их в карманы верхней одежды. Одна из исполнителей отвлекала жертву и закрывала от окружающих вторую участницу, которая незаметно вытаскивала смартфон.