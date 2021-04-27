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Экс-полковника МВД осудили за передачу бандитам переписки министров

News.ruиещё 3
18 минут назад
Бывший полковник МВД Вадим Шавлохов приговорён Замоскворецким судом Москвы к восьми годам и трём месяцам колонии строгого режима. В 2013 году он рассекретил главному киллеру России Аслану Гагиеву переписку глав МВД Северной Осетии и России о его банде. Об этом сообщает «Коммерсант».
Полковник МВД передал киллеру переписку министров
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По версии следствия, Шавлохов, работавший в Главном управлении угрозыска МВД и участвовавший в расследовании ряда громких преступлений, передал письмо тогдашнего министра внутренних дел Северной Осетии Артура Ахметханова на имя главы МВД РВ Владимира Колокольцева о преступной группировке Гагиева, именуемой «Семья». В нём речь шла о составе и структуре банды и её связи с чиновниками. За это он получил $100 тысяч.
Гагиев и его помощник Артур Джиоев (Сыночек), получив конфиденциальную информацию, стали действовать осторожнее, а затем скрылись за границей. На их розыск и экстрадицию в РФ потребовалось несколько лет.
Шавлохов свою вину не признал и заявил, что стал жертвой оговора. Суд в 2017 году приговорил его к девяти годами лишения свободы, но адвокаты добились отмены приговора.
Дело экс-полковника было направлено на пересмотр. Следствию удалось собрать дополнительные доказательства вины Шавлохова, с учётом которых было доработано обвинительное заключение.
Суд вновь вынес приговор, признав экс-полковника виновным в получении взятки. Помимо лишения свободы, его приговорили к штрафу в 16,4 млн рублей и запретили работать в госструктурах. Защита Шавлохова намерена обжаловать вердикт, отмечает издание.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали троих полицейских за взятку в 12 млн рублей. По версии следствия, они вымогали у потерпевшего деньги, обещая посодействовать в расследовании благодаря своим полномочиям.
Происшествия,Вадим Шавлохов,Артур Ахметханов,Аслан Гагиев,Владимир Колокольцев,ФСИН,МВД,Республика Северная Осетия — Алания,Москва,Россия,
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