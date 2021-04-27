Полковник МВД передал киллеру переписку министров

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По версии следствия, Шавлохов, работавший в Главном управлении угрозыска МВД и участвовавший в расследовании ряда громких преступлений, передал письмо тогдашнего министра внутренних дел Северной Осетии Артура Ахметханова на имя главы МВД РВ Владимира Колокольцева о преступной группировке Гагиева, именуемой «Семья». В нём речь шла о составе и структуре банды и её связи с чиновниками. За это он получил $100 тысяч.

Гагиев и его помощник Артур Джиоев (Сыночек), получив конфиденциальную информацию, стали действовать осторожнее, а затем скрылись за границей. На их розыск и экстрадицию в РФ потребовалось несколько лет.

Шавлохов свою вину не признал и заявил, что стал жертвой оговора. Суд в 2017 году приговорил его к девяти годами лишения свободы, но адвокаты добились отмены приговора.

Дело экс-полковника было направлено на пересмотр. Следствию удалось собрать дополнительные доказательства вины Шавлохова, с учётом которых было доработано обвинительное заключение.

Суд вновь вынес приговор, признав экс-полковника виновным в получении взятки. Помимо лишения свободы, его приговорили к штрафу в 16,4 млн рублей и запретили работать в госструктурах. Защита Шавлохова намерена обжаловать вердикт, отмечает издание.