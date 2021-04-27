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Поджог на автозаправке сняли на видео

Александр Кузьмин
24 минуты назад
В городе Кыштыме Челябинской области мужчина поджег автозаправочную станцию на улице К. Либкнехта. Кадры случившегося опубликованы в социальных сетях.
На кадрах видно, как вспыхивает часть оборудования заправки, а сразу после этого из пламени выпрыгивает человек. Одежда мужчины горит. Он пытается потушить ее, катаясь по земле.
«По указанному адресу тут же были отправлены три единицы техники и 12 человек личного состава. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем», — сообщило МЧС по региону.
Поджигателя экстренно госпитализировали в медучреждение с 20% ожогов лица, кистей рук и тела. Пожар был потушен
Происшествия,Пожары,Видео,МЧС,Челябинская Область,Кыштым,
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