Силовиков Венесуэлы обвинили в массовых казнях

Сотрудников служб безопасности Венесуэлы обвинили в массовых казнях, пытках и незаконных арестах жителей региона на границе с Колумбией . Об этом сообщает Associated Press.

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По данным международной правозащитной организации «Human Rights Watch» (HRW), 21 марта силовики участвовали в операции против колумбийских повстанцев в приграничном штате Апуре. Они неоднократно проявляли насилие и агрессию в отношении обычных крестьян, не связанных с криминальными силами.

По версии, зафиксированной в отчете HRW , за нападениями может стоять конкурирующая с повстанцами группировка со связями в органах безопасности Венесуэлы. Цель преступной организации — подавление конкурентов и укрепление контроля над наркотрафиком в регионе.

После операции в Апуре шесть тысяч человек были вынуждены бежать в Араукиту — крупный город в Колумбии. До сегодняшнего дня убежища в городе переполнены, а доступ к медицинской помощи и ресурсам затруднен для многих беженцев. После сообщений о злоупотреблениях генеральный прокурор страны пообещал расследовать ситуацию, но дело не продвинулось.

«Возмутительные злоупотребления в отношении жителей Апуре не являются отдельными инцидентами со стороны агентов, а соответствуют систематической практике венесуэльских сил безопасности», — заявил директор HRW в США Хосе Мигель Виванко.

Он подчеркнул, что подобные случаи необходимо расследовать на международном уровне, чтобы привлечь к ответственности всех виновных, в том числе командиров.