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Полиция Бали ищет россиянку из-за порно на священном вулкане Батур

Вероника Полынина
1 час назад
Полиция Бали объявила в розыск россиянку, которая снялась в порнографическом ролике в священном для местных жителей месте – на вулкане Батур. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Полиция Бали ищет россиянку из-за порно на священном вулкане Батур
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Видео было опубликовано на портале PornHub и успело набрать 1,2 млн просмотров до того, как его заблокировали.
Полицейские, которые занимаются расследованием нарушения, считают, что запись могла быть сделана еще в прошлом году.
Заведено уголовное дело по статье о публичном непристойном поведении, обвиняемым может грозить до двух лет и семи месяцев тюрьмы.
В данный момент выясняется, продолжают ли авторы ролика находиться на острове.
Как писал «Рамблер», ранее в Дубае задержали около 30 девушек, участвовавших в откровенной фотосессии на балконе отеля. 12 из них оказались гражданками Украины. Также был задержан россиянин Алексей Концов, которого полицейские сочли организатором фотосессии. Их обвинили в распространении порнографических материалов. Через неделю моделей депортировали на родину, обвинения с Концова также были сняты.
Происшествия,Бали,
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