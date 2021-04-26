В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Москве врач детской больницы избил отца, навещавшего ребенка

Газета.Ruиещё 1
41 минуту назад
В Москве врач Морозовской детской городской клинической больницы (ДГКБ) избил мужчину, пришедшего узнать о состоянии здоровья своего ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Врач избил навещавшего ребенка мужчину в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным собеседника агентства, в ночь на 26 апреля в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского поступил мужчина 1993 года рождения с травами головы и ушибами.
Мужчина попал в больницу после того, как у него произошел конфликт с врачом в отделении реанимации и интенсивной терапии Морозовской ДГКБ. ПО инфориации агентства, мужчина пришел туда к своему маленькому ребенку.
По факту произошедшего проводится проверка.
Происшествия,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители