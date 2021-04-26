В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Застреливший главу ФСИН Забайкалья арестован

Lenta.ru
1 час назад
Расстрелявший начальника управления ФСИН по Забайкальскому краю местный житель арестован. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Ингодинском районном суде Читы.
Он останется под стражей до 24 июня.
62-летнему мужчине, трудившемуся подсобным рабочим на охотничьем кордоне, предъявлено обвинение по пунктам «а, и» части 2 статьи 105 («Убийство двух человек, совершенное из хулиганских побуждений») УК РФ.
Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, арестованного зовут Николай Макаров. Ранее он был судим за кражу и хулиганство. Также мужчина злоупотреблял алкоголем.
Ранее арестованный рассказал о причине расправы. По его словам, сначала он выпивал с приехавшими на охоту генералом и его сопровождающими. Затем он почувствовал себя нехорошо и пошел спать. Но во сне рабочий услышал, что гости хотят его убить. Тогда он взял свое ружье ТОЗ-34, вошел в гостевую комнату и открыл огонь. Генерал Евгений Шихов погиб на месте от огнестрельного ранения в живот. Второй раненый, случайно оказавшийся в том же доме — местный предприниматель 1980 года рождения, который привез груз для охотхозяйства — скончался от потери крови.
Трагедия произошла в субботу, 24 апреля, около 17:00 по местному времени на территории охотничьего кордона возле поселка Урульга Карымского района.
Происшествия,Видео,Евгений Шихов,Николай Макаров,ФСИН,МВД,Lenta.ru,Забайкальский Край,Россия,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители