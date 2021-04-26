В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Уборщик дома в Москве домогался 13-летней девочки

Алиса Селезнёва
1 час назад
В Москве уборщик домогался до 13-летней девочки. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет РИА Новости.
Уборщик дома в Москве домогался 13-летней девочки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам источника, инцидент произошел в подъезде одного из домов на юго-востоке столицы.
Сотрудники правоохранительных органов задержали напавшего на ребенка мужчину, ему грозит восемь лет лишения свободы.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Херсонской области Украины задержали 62-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 7-летней соседки. Тело девочки обнаружили 11 марта после четырех дней поисков.
Экспертиза установила, что ребенок был изнасилован, причиной ее смерти стала механическая асфиксия. Подозреваемый дружил с отцом девочки, у него три судимости за хулиганство и избиения людей.
Происшествия,МВД,РИА Новости,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители