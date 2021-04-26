Уборщик дома в Москве домогался 13-летней девочки

В Москве
уборщик домогался до 13-летней девочки. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет
РИА Новости.
По словам источника, инцидент произошел в подъезде одного из домов на юго-востоке столицы.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Херсонской области Украины задержали 62-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 7-летней соседки. Тело девочки обнаружили 11 марта после четырех дней поисков.
Экспертиза установила, что ребенок был изнасилован, причиной ее смерти стала механическая асфиксия. Подозреваемый дружил с отцом девочки, у него три судимости за хулиганство и избиения людей.