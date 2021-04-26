Уборщик дома в Москве домогался 13-летней девочки

Москве уборщик домогался до 13-летней девочки. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет РИА Новости.

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По словам источника, инцидент произошел в подъезде одного из домов на юго-востоке столицы.

Сотрудники правоохранительных органов задержали напавшего на ребенка мужчину, ему грозит восемь лет лишения свободы.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Херсонской области Украины задержали 62-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 7-летней соседки. Тело девочки обнаружили 11 марта после четырех дней поисков.