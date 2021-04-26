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Убившего попутчицу мужчину приговорили к 25 годам лишения свободы

ТК «Звезда»
1 час назад
Виталий Чикирев, воспользовавшийся сервисом по совместным поездкам и убивший в процессе свою попутчицу, получил приговор в виде лишения свободы сроком на 25 лет. Соответствующее решение вынес Московский областной суд.
Убившего попутчицу россиянина приговорили к 25 годам
Фото: СК РФСК РФ
Сообщается, что 10 лет Чикирев, которого психиатрическая экспертиза признала классическим маньяком, проведет в тюрьме и 15 - в колонии строгого режима. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Напомним, мужчина убил 29-летнюю Ирину Ахматову во время совместной поездки из Москвы в Тулу. Он связался с ней через сервис BlaBlaCar. Позже он признался в содеянном.
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