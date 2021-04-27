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Россиянин взорвал свою квартиру во время обыска силовиков

Lenta.ruиещё 2
18 минут назад
Россиянин взорвал свою квартиру в Казани во время обыска силовиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
Уточняется, что обыск в квартире проходил в рамках мероприятий по делу о незаконном хранении взрывчатых веществ — в правоохранительные органы поступил сигнал о том, что он занимается изготовлением самодельных бомб.
Сотрудники силовых ведомств обнаружили и собирались изъять у него гильзы, провода, порох. Однако произошел взрыв, начался пожар. В результате происшествия никто не пострадал.
По словам подозреваемого, все найденные приспособления он использует для производства пиротехники.
25 апреля сообщалось, что в городе Новоуральске (Свердловская область) два человека погибли при взрыве гранаты в квартире многоэтажного дома. В результате ЧП скончались 39-летний мужчина и 18-летняя женщина.
Происшествия,Видео,МВД,Казань,
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