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Автомобиль каршеринга влетел в подземный переход в Москве и попал на видео

Юрий Столбов
1 час назад
В районе Варшавского шоссе в Москве автомобиль каршеринга влетел в подземный пешеходный переход. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал «Говорит Москва».
Как пишет Дептранс, водитель, предположительно, не справился с управлением. Известно об одном пострадавшем.
Происшествия,Новости Москвы,Видео,
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