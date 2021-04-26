Школьница попробовала наркотики и попала в реанимацию

Происшествие случилось 24 апреля. По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», восьмиклассницы во время школьного субботника нашли закладку с неизвестным веществом. Внутри оказался метадон.
Пострадавшая девочка употребила белый кристаллический порошок в школьном туалете. В результате она перенесла клиническую смерть и оказалась в реанимации. Как сообщает сайт Lenta.ru, девочка вышла из критического состояния и чувствует себя лучше.
Ранее «Рамблер» писал о наркотическом отравлении девушки в Санкт-Петербурге. Ее нашли в собственной квартире. Также сотрудники скорой помощи госпитализировали друга погибшей. Мужчине диагностировали отравление запрещенными веществами. Полиция проводит проверку по данному факту.