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Украина рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС

Деловая газета "Взгляд"иещё 6
1 час назад
Служба безопасности Украины к годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС опубликовала засекреченные документы, среди которых первый доклад от директора станции Виктора Брюханова и переговоры операторов станции, сообщила пресс-служба ведомства.
«Даже через 35 лет после страшной трагедии на Чернобыльской АЭС в хронологии тех событий для большинства людей остаются неизвестные страницы. Но миллионы тех, чью жизнь изменила авария, должны узнать правду, а весь мир - помнить ее последствия. Государственный архив Службы безопасности Украины публикует секретные документы КГБ: самый первый доклад «наверх» о взрыве от директора ЧАЭС Виктора Брюханова, переговоры операторов станции в момент аварии, эвакуации почти 45 тысяч жителей Припяти и прилегающих районов», – сообщила пресс-служба в Facebook.
По информации украинского ведомства, в документах говорится о малоизвестных фактах, например, авариях на ЧАЭС до 26 апреля 1986 года и оценке радиоактивности станции как 60 раз превышающей взрывы в Хиросиме и Нагасаки.
«Архивные дела свидетельствуют, что аварии на ЧАЭС случались и до 26 апреля 1986 года. Например, в 1982 году на 1-м энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. Но доклад КГБ об этом заканчивается привычным «приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов». В 1984 году аварийные ситуации были на 3-м и 4-м энергоблоках», – отметили в СБУ.
В 1983 году Москва получила информацию, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в СССР из-за отсутствия средств безопасности, отмечается в документе. В случае аварии радиоактивность оценивалась «в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки».
Согласно документам, в июле 1986 года появилась директива, которая засекречивала все детали аварии на ЧАЭС: ее причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационную обстановку, масштабы работ по ликвидации, заболеваемость и другие.
Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался реактор, что привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Радиоактивное загрязнение распространилось на площади до 200 тыс. кв. км. Были загрязнены территории Украины, Белоруссии, европейской части России и Молдавии.
В ликвидации последствий аварии участвовали более 600 тыс. человек. Около 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них умерли в течение года после катастрофы. Последующие десятилетия за здоровьем ликвидаторов постоянно следят медики и ученые, изучающие долгосрочные последствия облучения высокими дозами радиации.
Ранее российские, украинские и зарубежные биологи выяснили, что радиация не внесла значимого числа мутаций в половые клетки ликвидаторов и не повлияла на здоровье их потомков.
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