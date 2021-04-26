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Многодетного россиянина насмерть завалило смесью для загрузки печей

Елена Прошина
30 минут назад
Мужчину завалило смесью для загрузки печей на комбинате а Медгонорске. Как сообщает «Комсомольская правда», мужчина погиб.
На видео опубликованном на сайте КП видно, как рабочий пытался выбежать из опасной зоны, но не успел. Его тело удалось найти не сразу.
У мужчины осталась жена и трое детей. СК возбудил уголовное дело.
Ранее «Рамблер» писал о гибели 130 мигрантов в Средиземном море. Они погибли в следствие крушения судна.
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