Инвалид-колясочник устроил гонки с полицейскими в Благовещенске
. Видео инцидента появилось в распоряжении телеканала «Москва 24».
Местный житель просил милостыню у водителей на проезжей части. Но заметив автомобиль стражей порядка, тут же попытался скрыться от них.
На опубликованных кадрах видно, как нарушитель удирает от правоохранителей, прибавляя скорость. Однако его замысел не увенчался успехом. Полицейские догнали мужчину и отвезли на тротуар, где с ним была проведена беседа.
По словам водителей, колясочник регулярно мешает движению транспорта, перегораживая им путь, и требует деньги.