Местный житель просил милостыню у водителей на проезжей части. Но заметив автомобиль стражей порядка, тут же попытался скрыться от них.

На опубликованных кадрах видно, как нарушитель удирает от правоохранителей, прибавляя скорость. Однако его замысел не увенчался успехом. Полицейские догнали мужчину и отвезли на тротуар, где с ним была проведена беседа.