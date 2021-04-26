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Суд приостановил деятельность структур Навального

Елена Прошина
1 час назад
Мосгорсуд приостановил деятельность ФБК (признано НКО-иноагентом) и штабов Навального. Об этом сообщил глава организации Иван Жданов на своей странице в Twitter.
Суд приостановил деятельность штабов Навального
Фото: ТАССТАСС
По его словам, деятельность будет приостановлена до решения судом по иску об экстремизме.
Ранее стало известно, что материалы по иску Московской прокуратуры о признании ФБК* экстремистами получили статус "секретных", а рассмотрение дела пройдёт в закрытом режиме.
Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова уточнила, что гриф присвоил не суд, а орган, подавший иск, проинформировали на сайте Царьград.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Алексей Навальный прекратил голодовку. Оппозиционер отметил, что врачи, которым он доверяет, предупредили его, что продолжение голодовки может иметь необратимые последствия для здоровья.
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