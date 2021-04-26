Суд приостановил деятельность штабов Навального

По его словам, деятельность будет приостановлена до решения судом по иску об экстремизме.
Деятельность Штабов Навального и ФБК сразу немедленно приостановили. Они просто тут кричат: мы боимся вашей деятельности, мы боимся ваши митинги, боимся умное голосование pic.twitter.com/QYU7bpKvkA— Ivan Zhdanov (@ioannZH) April 26, 2021
Ранее стало известно, что материалы по иску Московской прокуратуры о признании ФБК* экстремистами получили статус "секретных", а рассмотрение дела пройдёт в закрытом режиме.
Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова уточнила, что гриф присвоил не суд, а орган, подавший иск, проинформировали на сайте Царьград.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Алексей Навальный прекратил голодовку. Оппозиционер отметил, что врачи, которым он доверяет, предупредили его, что продолжение голодовки может иметь необратимые последствия для здоровья.