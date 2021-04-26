Суд приостановил деятельность штабов Навального

Деятельность Штабов Навального и ФБК сразу немедленно приостановили. Они просто тут кричат: мы боимся вашей деятельности, мы боимся ваши митинги, боимся умное голосование pic.twitter.com/QYU7bpKvkA— Ivan Zhdanov (@ioannZH) April 26, 2021