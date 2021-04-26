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Опубликовано видео погони медведя за велосипедистами в штате Монтана

Александр Кузьмин
36 минут назад
Инцидент произошел в районе американского города Уайтфиш, штат Монтана. Видео публикует telegram-канал «360».
На кадрах видно, как человек едет на велосипеде по дороге, огибающей гору. Медведь бежит к нему по склону, но достигает дороги, когда тот уже проехал. После этого он, не останавливаясь, направляется ему наперерез.
Из-за деревьев не видно, чем закончилась погоня, однако в поделившийся видео компании Montana Knife Company, утверждают, что ни хищник, ни велосипедист не пострадали.
«Короткое напоминание, что Монтана — это вам не Диснейленд», — говорится в комментарии компании к видео.
Стоит отметить, что чёрный медведь или барибал распространён в Северной Америке от Аляски до Мексики. Взрослый самец достигает длинны от полутора до двух метров, самый крупный барибал был замечен в Висконсине и весил около 350 килограммов.
Происшествия,Видео,Монтана,
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