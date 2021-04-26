Опубликовано видео погони медведя за велосипедистами в штате Монтана

Инцидент произошел в районе американского города Уайтфиш, штат Монтана . Видео публикует telegram-канал «360».

На кадрах видно, как человек едет на велосипеде по дороге, огибающей гору. Медведь бежит к нему по склону, но достигает дороги, когда тот уже проехал. После этого он, не останавливаясь, направляется ему наперерез.

Из-за деревьев не видно, чем закончилась погоня, однако в поделившийся видео компании Montana Knife Company, утверждают, что ни хищник, ни велосипедист не пострадали.

«Короткое напоминание, что Монтана — это вам не Диснейленд», — говорится в комментарии компании к видео.