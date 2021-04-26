Сбивший девушку тигр на российско-китайской границе попал на видео

Заблудившийся тигр атакует машину и сбивает с ног женщину в районе села Турий Рог Ханкайском районе Приморского края
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Видео публикует центр «Амурский тигр» в своём instagram-аккаунте.
На кадрах видно, как потерявшийся в незнакомых местах тигр нервно бегает по местности.
Представитель семейства кошачьих не смог разобраться куда идти и встретил людей. Последние повели себя не совсем адекватно. Пытались прогнать тигра на машине. Затем одна девушка вышла из машины и пыталась преградить путь хищнику за что была аккуратно повалена на землю.
На место прибыли специалисты и отловили животное. Никто не пострадал