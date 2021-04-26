Сбивший девушку тигр на российско-китайской границе попал на видео

Представитель семейства кошачьих не смог разобраться куда идти и встретил людей. Последние повели себя не совсем адекватно. Пытались прогнать тигра на машине. Затем одна девушка вышла из машины и пыталась преградить путь хищнику за что была аккуратно повалена на землю.